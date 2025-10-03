Аэропорт Уфы приостановил работу

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 октября Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, часть самолетов ушли на запасные аэродромы.

О введении ограничений в аэропортах Геленджика и Сочи Кореняко сообщил 2 октября в 22:38 (мск).

В ночь на 2 октября аэропорты Саратова и Астрахани прекратили принимать рейсы. Была также приостановлена работа аэропорта Волгограда. Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.