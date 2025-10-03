Личные вещи обнаружили в машине пропавших в Красноярском крае туристов

СК: сумку и детское кресло нашли в машине пропавших в Красноярском крае туристов

Женские кроссовки, сумка и детское кресло найдены в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи туристов. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пошли в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях населенного пункта Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время семья перестала выходить на связь.

«В машине [обнаружены] кресло детское, кроссовки женщины, сумочка ее и пакеты. Нет ничего туристического», — сказали в СК.

Тем временем ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной сообщил, что свыше 100 человек ведут поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края.

Семья Усольцевых — мужчина, женщина и их пятилетний ребенок — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области пропавшую в лесу пенсионерку нашли живой спустя двое суток.