На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Личные вещи обнаружили в машине пропавших в Красноярском крае туристов

СК: сумку и детское кресло нашли в машине пропавших в Красноярском крае туристов
true
true
true
close
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Женские кроссовки, сумка и детское кресло найдены в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи туристов. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пошли в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях населенного пункта Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время семья перестала выходить на связь.

«В машине [обнаружены] кресло детское, кроссовки женщины, сумочка ее и пакеты. Нет ничего туристического», — сказали в СК.

Тем временем ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной сообщил, что свыше 100 человек ведут поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края.

Семья Усольцевых — мужчина, женщина и их пятилетний ребенок — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области пропавшую в лесу пенсионерку нашли живой спустя двое суток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами