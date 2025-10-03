В СК рассказали о найденных вещах в машине пропавшей в Красноярском крае семьи

В машине пропавшей под Красноярском семьи найдены сумка и детское кресло

В автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи туристов обнаружены женские кроссовки, сумка и детское кресло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что туристического снаряжения при осмотре автомобиля не было обнаружено.

О нахождении машины в поселке Кутурчин стало известно 2 октября.

По предварительным данным, 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились по маршруту в сторону горы Буратинка, однако до настоящего времени не вышли на связь.

По данным регионального управления МВД, поиски ведутся в районе Манской петли в Партизанском районе. В операции задействованы более 50 человек, включая сотрудников полиции, спасателей, добровольцев и жителей окрестных населенных пунктов. Для обследования местности применяются беспилотные летательные аппараты.

