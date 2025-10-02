Семья с пятилетним ребенком пропала в тайге Красноярского края

В Красноярском крае полиция совместно с волонтерами и местными жителями ведет поиски семьи из трех человек, пропавшей во время туристического похода. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились по маршруту в сторону горы Буратинка, однако до настоящего времени не вышли на связь.

Поиски ведутся в районе Манской петли в Партизанском районе. В операции задействованы более 50 человек, включая сотрудников полиции, спасателей, добровольцев и жителей окрестных населенных пунктов. Для обследования местности применяются беспилотные летательные аппараты.

До этого в Дагестане пропала 14-летняя Тамара Раджабова. По информации Telegram-канала «Криминальная хроника», девочка вышла из дома на улице Технической в Махачкале около 15:30 27 сентября. С тех пор ее никто не видел. На момент пропажи была одета в белый хиджаб, костюм синего цвета и обувь темного цвета.

Ранее координатор «ЛизаАлерт» перечислила необходимые действия родителей после пропажи детей.