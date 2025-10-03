Медведей заметили на месте поиска семьи, пропавшей в Красноярском крае

ТАСС: двух медведей увидели на месте поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае

На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае заметили двух медведей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В поисках задействованы самолеты, вертолеты и квадроциклы. Наземные группы обследовали 20 квадратных километров лесного массива в скалах и вдоль рек. В региональном МЧС сообщили, что утром 3 октября к поискам присоединилась группа БПЛА в составе трех человек.

«Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель. Коптер заметил в округе двух медведей», — рассказал источник агентства.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Они планировали пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина, но что-то пошло не по плану. Mash считает, что на них мог напасть медведь.

Ранее в Красноярском крае нашли автомобиль потерявшейся в тайге семьи.