Во Владивостоке обрушилось здание колледжа

Во Владивостоке обрушилось здание промышленного колледжа. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Часть здания на улице Борисенко обрушилась около шести утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что здание было введено в эксплуатацию в 1972 году. На месте происшествия работают экстренные службы.

