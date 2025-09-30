На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии обрушилось здание школы-интерната

Здание школы-интерната обрушилось в Индонезии, пострадали 98 человек
Depositphotos

Школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо, 98 человек пострадали, семь детей находятся под завалами. Об этом сообщает портал Detik.

Обрушение произошло в понедельник. В школе проводились работы по ремонту крыши, которая обрушилась на детей во время молитвы.

«Общее число жертв остается неизвестным. По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится эвакуация.

21 сентября произошло частичное обрушение средней школы №5 в Татарске Новосибирской области. В момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым. Все 210 учеников продолжили занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9. В здании частично обрушившейся школы ввели режим ЧС.

По факту обрушения региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.

