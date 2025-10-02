На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии объявили в розыск особо опасного преступника

В Бурятии разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении
Telegram-канал АТВ / Новости Бурятии

В Бурятии объявили в розыск жителя Кабанского района, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «АТВ / Новости Бурятии» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Согласно ориентировке, мужчина 1961 года рождения может находиться в населенных пунктах Тресково, Никольск и Брянск в Кабанском районе. Разыскиваемый имеет европейскую внешность, на вид ему около 60-65 лет, худощавого телосложения. Рост подозреваемого 173-175 сантиметров. Из других примет — седые редкие волосы с большими залысинами, на лице — седая щетина, а на лбу заметна ссадина. Под левым глазом у него имеет кровоподтек. Нос с горбинкой, искривлен в правую сторону.

По данным МВД, мужчина был одет в серую кофту и такого же цвета жилетку. Кроме того, на нем были синие джинсы и кроссовки. За информацию, которая поможет поймать преступника, назначено крупное денежное вознаграждение. Какое именно преступление совершил разыскиваемый мужчина, не уточняется.

До этого портал E1.ru сообщил о бегстве двух арестантов из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Следственный изолятор покинули мужчины, задержанные за поджог военного комиссариата. Им были предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

Как писал Telegram-канал Baza, преступники могли сбежать из СИЗО через крышу. Арестантов объявили в федеральный розыск.

Ранее в Москве поймали маньяка из 90-х, совершившего серию изнасилований и нападений

