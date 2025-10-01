На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве поймали маньяка из 90-х, совершившего серию изнасилований и нападений

СК раскрыл 25 изнасилований и 11 разбойных нападений в 1992—2003 годах в Москве
В Москве раскрыли серию изнасилований и нападений, совершенных в 1990-х и начале 2000-х. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против ранее судимого жителя Москвы. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 человек, в том числе несовершеннолетних.

По данным СК, указанные преступления были совершены в период с 1992 по 2003 год на территории нескольких округов Москвы. В ходе расследования правоохранители сопоставили криминалистические признаки этих деяний с приговорами ранее судимых за аналогичные преступления людей. Был установлен фигурант, который ранее не проверялся на причастность к этим эпизодам. Способы нападения и внешние данные осужденного совпали с криминалистическим почерком фигуранта. Кроме того, мужчина сообщал жертвам некоторые личные данные, которые тоже совпали.

Обвиняемый сознался во всех преступлениях и дал показания. Дела были возобновлены и объединены в одно производство. Их уже передали в суд.

Ранее московские следователи нашли мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад.

