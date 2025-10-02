На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выразил соболезнования властям Вьетнама в связи с последствиями тайфуна

Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна во Вьетнаме
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями тайфуна в республике. Текст телеграммы опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», — сказано в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия. Кроме того, он выразил надежду на полное выздоровление всех, кто получил ранения, и скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни.

24 сентября посольство России в Ханое предупредило россиян во Вьетнаме о приближении супертайфуна «Рагаса». Диппредставительство рекомендовало не покидать дома, пополнить запасы продуктов и лекарств, зарядить телефоны, подготовить фонари и обращаться в дипломатическую службу в случае ЧС, а также следить за новостями от местных властей и экстренных служб.

«Рагаса» также прошла через Филиппины и Тайвань. Спасатели эвакуировали тысячи жителей. Сообщалось, что в уезде Хуалянь на Тайване как минимум 14 человек не выжили в результате прорыва грязевой плотины, десятки пропали без вести.

Ранее сотни россиян застряли на Хайнане из-за тайфуна.

