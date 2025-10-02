Защита Олега Чемезова обжаловала арест

Защита бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом ТАСС сообщили в адвокатской группе Lawguard.

«Только что отправили [жалобу на арест]», — говорится в сообщении.

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Чемезова в СИЗО до 15 ноября. По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

