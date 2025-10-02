В Индонезии спасатели не обнаружили признаков жизни под завалами школы-интерната

Jakarta Post: спасатели в Индонезии не нашли признаков жизни под завалами школы

Спасатели в Индонезии не обнаружили никаких признаков жизни под завалами рухнувшей школы-интерната в Сидоарджо в Восточной Яве, где, предположительно, 59 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Как отметил изданию глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сухарянто, было «использовано высокотехнологичное оборудование, включая тепловые дроны», но признаков жизни больше зафиксировано не было, добавил он.

Многоэтажная школа-интернат внезапно рухнула 29 сентября, когда ученики собрались на послеобеденную молитву.

По данным властей, спасательная операция осложнена риском новых обрушений и необходимостью прокладывать узкие подземные туннели среди бетонных колонн. Ситуацию дополнительно осложнило землетрясение, произошедшее у побережья в ночь на среду. Однако, 1 октября из-под завалов спасателям все же удалось вытащить пятерых выживших.

Предварительные данные расследования показывают, что здание рухнуло из-за некачественной постройки: опорные колонны не выдержали нагрузки после возведения дополнительного четвертого этажа, пишет издание.

Ранее в Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание.