Министерство просвещения продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ

Кравцов: Минпросвещения продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года

Министерство просвещения РФ продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года и расширит количество его участников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Чиновник рассказал, что сотрудники ведомства обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область.

«И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Позже Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

