В Подмосковье загорелся многоэтажный жилой дом

Взрыв сушильной машины спровоцировал пожар в многоэтажном жилом доме в Одинцово
true
true
true
close
Telegram-канал «Типичное Одинцово»

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковном городе Одинцово. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

В материале уточняется, что здание расположено на Сколковской улице.

«Пожарные не могут подъехать к месту возгорания из-за припаркованных машин», — подчеркивается в тексте.

Как пишет Telegram-канал «Типичное Одинцово», причиной возгорания стал взрыв сушильной машины в одной из квартир. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь.

«В момент происшествия в квартире находился только ребенок. Он не пострадал», — говорится в публикации.

27 сентября в городе Ялте, расположенном в Республике Крым, загорелся многоквартирный дом. Изначально пламя распространилось на площади 400 квадратных метров, но позднее площадь пожара увеличилась до 640 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, с территории объекта эвакуировали 62 человека. К ликвидации огня привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники. Специалисты полностью потушили возгорание в 13:10 мск. Предварительно, здание загорелось по причине неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Дагестане огонь с загоревшегося автомобиля перекинулся на жилой дом.

