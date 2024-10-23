Стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы

По результатам опроса Bespalov Finance, 44% россиян оформляют шенгенские визы для перемещения по миру. Из них 16% выбирают Италию, 14% Францию, 10% предпочитают для оформления виз Испанию, 8% проголосовали за Грецию и 6% пришлось на «другие страны».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Не оформляют шенгенские визы 56% путешествующих респондентов. Среди них, 3% уже имеют долгосрочные шенгенские визы, 2% обзавелись «золотыми визами» в Евросоюзе, у 6% второе гражданство в странах, которые предоставляют безвизовый въезд в страны ЕС, и такие паспорта фактически заменяют шенгенские визы. 20% опрошенных после 2022 года не видят необходимости ездить в Европу.

В целом результаты опроса соответствуют оценкам большинства компаний, которые помогают россиянам с оформлением миграционных документов. Италия, Франция и Испания — три самые популярные страны, которые выдают шенгенские визы с относительно небольшим процентом отказов и высокой долей мультивиз.

При этом даже в консульствах этих стран процесс гладким назвать нельзя. Так, в Италии сильно выросли сроки оформления до 60 дней, а во Франции сложно поймать свободные слоты для записи. Ситуация с получением шенгенских виз остается сложной и продолжает ухудшаться. Так, по данным АТОР за последний год доля отказов увеличилась приблизительно на 10%.

При этом лишь приблизительно в половине случаев выдаются мультивизы, в остальном «шенген» выдается только на срок поездки, а долгосрочные визы на срок от года у россиян считаются большой удачей.

С 1 октября 2024 года во многих консульствах, в частности, в Италии, Болгарии, Испании и Венгрии введены новые правила. Требования отличаются в деталях, но в основном сводятся к необходимости предоставить подробные сведения о трудовой деятельности. Например, консульство Испании запрашивает выписку из Фонда пенсионного и социального страхования, которая должна подтвердить наличие десятилетнего трудового стажа. В качестве альтернативы может подойти владение недвижимостью.

Реальной практики выдачи виз по новым правилам еще нет. В целом большинство экспертов не ожидают резкого ухудшения ситуации и массовых отказов. Хотя звучат предположения о том, что проблемы с получением могут возникнуть у тех, кто работает или работал в недавнем прошлом на санкционные компании, в особенности связанные с российским оборонным комплексом. Но в любом случае, налицо факт ужесточения процедур. Также почти неизбежно новые документы и проверки приведут к увеличению и без того возросших сроков рассмотрения, отмечают эксперты.

Поэтому, например, шенгенскими визами под новогодние поездки специалисты советуют заниматься уже сейчас, а еще лучше было начать этот процесс в сентябре. Что касается будущего, то вполне вероятны новые ужесточения правил оформления и выдачи шенгенских виз.

Помимо самой простой альтернативы (не ездить в Европу совсем) существует несколько документов, которые надолго или навсегда избавляют от решения этой проблемы.

Среди них, например, вид на жительство в любой стране Евросоюза. Однако практически все ВНЖ требуют относительно постоянного проживания в стране выдачи, поэтому не подходят россиянам, которые не хотят покидать родину, а мечтают просто о свободе путешествий.

Зато так называемые «золотые визы» (то есть инвесторские ВНЖ) такого требования не накладывают. Получить их непросто и недешево. На данный момент самый доступный по цене вариант предлагает Венгрия (от $250 000). Эксперты называют это «возвратные инвестиции», потому что такие визы выдаются на долгий срок, например, на 10 лет с возможностью продления.

Есть и «вечный» вариант — получение гражданства в странах Евросоюза или же в тех странах, которые имеют безвизовые соглашения с ЕС. К последним относятся, например, Сербия, Грузия, Молдова и ряд южноамериканских стран (Аргентина, Парагвай), в которых существуют доступные для значительной части россиян ускоренные программы получения гражданства.

Наконец, существует такой необычный документ, как «паспорт моряка». Это не паспорт в классическом понимании, он не дает гражданства и связанных с ними преимуществ. Тем не менее такое морское удостоверение позволяет пересекать границы в странах соответствующего соглашения (а это в том числе вся шенгенская зона).

Паспорт моряка позволяет пересекать границы по воде, сходить на день-два на берег в портах и даже добираться по воздуху к месту дислокации своего судна. А оформить его проще всего в Панаме, причем сделать это можно даже в дистанционном режиме, резюмировали эксперты.

Ранее выяснилось, где россияне будут путешествовать в ноябре.