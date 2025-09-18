Захарова посоветовала заранее оформлять загранпаспорт на ребенка

Россиянам, которые собираются в поездки за рубеж с детьми, стоит сразу оформить им загранпаспорта, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт. <...> Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]. Поэтому удобнее всего, правильнее всего сразу оформлять загранпаспорт», — сказала дипломат.

Такую рекомендацию Захарова дала в связи с исключением свидетельства о рождении из списка документов, по которым россияне до 14 лет могут посещать Казахстан, Киргизию, Южную Осетию, Абхазию и Белоруссию. Новые правила выезда начнут действовать с 20 января 2026 года.

Как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, в каком случае россиянам придется менять действующий загранпаспорт.