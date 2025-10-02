Россиянам объяснили, почему октябрь — самый удачный месяц для отпуска

Если сотрудник собирается в отпуск до конца этого года, октябрь — самый выгодный для этого месяц. Об этом сообщила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.

«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха»,— заявила она.

Юрист пояснила, что в октябре 23 рабочих дня, что позволяет минимизировать финансовые потери при уходе в отпуск.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Выгодными периодами для отдыха являются те месяцы, в которых по производственному календарю больше всего рабочих дней», — подытожила эксперт.

До этого стало известно, что на россиян надвигается шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября граждане будут работать шесть дней в течение недели перед Днем народного единства, 4 ноября.

