Россиянам назвали самый выгодный и невыгодный месяцы для отпуска в 2026 году

В 2026 году у россиян будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Выгоднее всего брать отпуск в июле, а наименее выгодно — в январе, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Меньше всего рабочих дней — 15 — будет в январе 2026 года. В 2025 году в январе было 17 рабочих дней, и он тоже был месяцем с наименьшим числом рабочих дней. К месяцам с небольшим числом рабочих дней в 2026 году относятся февраль (19 рабочих дней), май (19), ноябрь (20 рабочих дней). Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль (23 рабочих дня). В 2025 году таких месяцев было два — июль и октябрь (по 23 рабочих дня). К месяцам с 22 рабочими днями в 2026 году относятся апрель, сентябрь, октябрь, декабрь», — отметил Балынин.

Он привел пример. Допустим, у россиянина зарплата составляет 90 тыс. рублей, а средний дневной заработок равен 2,75 тыс. рублей. При отпуске в 14 дней с 12 по 25 января (так получится присоединить его к новогодним каникулам) будет начислено 38,5 тыс. рублей. В оставшемся периоде января будет пять рабочих дней. В свою очередь начисленная сумма зарплаты составит 30 тыс. рублей. То есть сумма выплат отпускных и зарплаты будет равна 68,5 тыс. рублей, оценил Балынин.

По его словам, если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года (например, с 6 по 19 июля), в рассматриваемом примере будет выплачено 38,5 тыс. рублей в качестве отпускных. В оставшемся периоде июля будет три рабочих дня до отпуска (с 1 по 3 июля) и 10 рабочих дней после его окончания (суммарно — 13 рабочих дней). Тогда начисленная сумма зарплаты составит 50,87 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты достигнет 89,37 тыс. рублей, подчеркнул Балынин. При отпуске с 17 по 30 декабря 2026 года (14 дней) россиянин из примера за декабрь получит в виде отпускных и зарплаты 87,59 тыс. рублей, добавил экономист.

Он уточнил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (так прописано в Трудовом кодексе РФ), заключил экономист.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск.