Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено

В МАГАТЭ заявили о быстром восстановлении питания на Чернобыльской АЭС
РИА Новости

Перебои на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) были быстро ликвидированы, сообщает в соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там рассказали, что АЭС перевели на альтернативные электролинии. Питание восстановлено везде, кроме безопасного конфайнмента (арочное сооружение изолирующее 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС; его возвели на станции после аварии 26 апреля 1986 года). Там установлены два дизельных генератора.

По данным МАГАТЭ, проблемы возникли из-за потери подключения к подстанции в городе Славутич.

Вечером 1 октября на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут. В украинском минэнерго связали сбой с обстрелом энергетического объекта в Славутиче. Там отметили, что в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что блэкаут продлился более трех часов.

Ранее появились кадры удара по энергообъектам в Славутиче.

