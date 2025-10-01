Отца семейства, подозреваемого в убийстве жены и двоих детей, задержали в Ульяновске

112: в Ульяновске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и детей

В Ульяновске задержали отца семейства, подозреваемого в расправе над супругой и двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину в Заволжском районе. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

О том, что в одном из жилых домов Ульяновска были обнаружены тела троих человек, стало известно днем 1 октября. Бабушка нашла жестоко убитыми свою невестку и двух ее детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В расправе заподозрили отца семейства, который, предварительно, пытался совершить суицид после содеянного.

Ранее в Петербурге отец задушил семилетнего сына подушкой и покончил с собой.