На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области опекунов арестовали за истязания детей и убийство ребенка

В Балаково опекуны издевались над четырьмя детьми, один ребенок был убит
true
true
true

В Саратовской области двух жителей города Балаково заключили под стражу по обвинениям в убийстве ребенка и истязаниям детей. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По версии следствия, с 2015 по 2025 год 52-летней жительница Балаково и ее 35-летний сын проживали с четырьмя детьми, на которыми оформили опеку. Под предлогом «воспитательных мер» взрослые систематически применяли к несовершеннолетним насилие и причиняли им физические и психические страдания. А между 2019-м и 2021-м годами женщина посадила малолетнего ребенка с инвалидностью в свой автомобиль, увезла от места жительства, убила и спрятала тело.

В СК объяснили, что о смерти ребенка долгое время было неизвестно, потому что органы опеки и попечительства не проверяли условия проживания детей в установленные законом сроки. О пропаже несовершеннолетнего стало известно в феврале этого года, после чего женщина скрылась. Ее и ее сына задержали 27 сентября.

В начале этой недели в западной Пенсильвании 39-летнюю Джессику Марти Маут арестовали после того, как в ее доме были обнаружены останки тел четырех младенцев. Женщина, которая содержится в тюрьме округа Армстронг, уже призналась в двух убийствах. По ее словам, шесть лет назад она случайно потеряла сознание и упала на новорожденного младенца, а когда очнулась, тот уже умер. Также Маут сообщила, что год назад слишком сильно прижала к себе новорожденного сразу после родов, из-за чего тот сначала перестал издавать звуки, а затем — дышать.

Ранее отец пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки раскаялся в ее убийстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами