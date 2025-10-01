На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве побит 50-летний рекорд атмосферного давления

Тишковец: атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что 1 октября в Москве был побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности.

По словам синоптика, утром барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Однако 30 сентября отмечалось давление в 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным рекордом для этого дня, начиная с 1942 года.

1 октября барометры в Москве показали 763,9 миллиметра ртутного столба

«Это тоже рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года», — поделился Тишковец.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 сентября. Прежний максимум был установлен 29 сентября 2021 года — 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 мм ртутного столба.

Тишковец сообщал, что на текущей неделе в Москве ожидается Старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области.

