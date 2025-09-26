На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области

Синоптик Шувалов: 5–6 октября в Подмосковье будет всплеск тепла, а затем – снег
close
Depositphotos

В Московской области в ближайшее время сохранится холодная погода, внезапно окутавшая регион. Однако теплые дни еще будут – в начале октября жителей ожидает непродолжительное повышение температуры воздуха, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Последние дни в столичном регионе отметились резкими погодными контрастами, когда за пару суток температура воздуха скакнула вниз сразу на 12 градусов – всего за 48 часов июль стал октябрем, отметил специалист.

«Дальше погода утвердится примерно на этом уровне. По области ночью ожидаются рандомные заморозки. Дневная температура составит около +10 градусов. Осадки будут незначительными», — отметил Шувалов.

При этом он заверил, что снега пока ждать не стоит – перед этим жителей столичного региона еще ожидает недолгое потепление. Так, всплеск тепла синоптик спрогнозировал в Московской области на 5-6 октября – в эти дни, по его словам, ожидается порядка +15 градусов. А снег пройдет позднее – ориентировочно ближе к середине месяца, заключил метеоролог.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля. При переменной облачности 27 сентября местами температура воздуха может достичь слабоотрицательных значений, предупредила специалист. Однако преобладать все-таки будут колебания температуры от +2 до +7 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днём. Сохранится довольно сильный ветер, который как раз может защитить Московскую область от выхода на минус.

Ранее синоптик сообщил об очень теплой погоде в трех округах РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами