Синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области

Синоптик Шувалов: 5–6 октября в Подмосковье будет всплеск тепла, а затем – снег

В Московской области в ближайшее время сохранится холодная погода, внезапно окутавшая регион. Однако теплые дни еще будут – в начале октября жителей ожидает непродолжительное повышение температуры воздуха, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Последние дни в столичном регионе отметились резкими погодными контрастами, когда за пару суток температура воздуха скакнула вниз сразу на 12 градусов – всего за 48 часов июль стал октябрем, отметил специалист.

«Дальше погода утвердится примерно на этом уровне. По области ночью ожидаются рандомные заморозки. Дневная температура составит около +10 градусов. Осадки будут незначительными», — отметил Шувалов.

При этом он заверил, что снега пока ждать не стоит – перед этим жителей столичного региона еще ожидает недолгое потепление. Так, всплеск тепла синоптик спрогнозировал в Московской области на 5-6 октября – в эти дни, по его словам, ожидается порядка +15 градусов. А снег пройдет позднее – ориентировочно ближе к середине месяца, заключил метеоролог.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля. При переменной облачности 27 сентября местами температура воздуха может достичь слабоотрицательных значений, предупредила специалист. Однако преобладать все-таки будут колебания температуры от +2 до +7 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днём. Сохранится довольно сильный ветер, который как раз может защитить Московскую область от выхода на минус.

