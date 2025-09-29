Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение для 29 сентября

Атмосферное давление в Москве побило рекорд для 29 сентября. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В данный момент атмосферное давление продолжает повышаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известна только к концу метеорологических суток, то есть к 21:00 мск, рассказала синоптик.

Прежний рекорд был установлен 29 сентября 2021 года — 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 мм ртутного столба.

Позднякова ожидает, что атмосферное давление будет рекордным и во вторник. Прогнозируется 765 мм ртутного столба.

Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 мм, добавила главный специалист столичного метеобюро.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается Старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области.