Суд избрал меру пресечения по делу об убийстве в столичном банке

Чертановский районный суд избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве топ-менеджера отделения банка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». С учетом позиции прокурора суд заключил его под стражу.

По данным Telegram-канала Судов общей юрисдикции города Москвы, мужчина пробудет под арестом как минимум 1 месяц 30 суток.

Нападение на сотрудницу банка произошло 30 сентября. По данным прокуратуры, обвиняемый, находясь на рабочем месте в отделении банка на Автозаводской улице, напал с ножом на заместителя руководителя филиала банка и нанес ей ранения в область шеи и груди. По предварительной информации, мужчину уволили, и таким образом он решил отомстить начальнице. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся, заявив, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса. На судебном заседании мужчина не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее муж сотрудницы банка, зарезанной на рабочем месте, попытался отомстить за ее смерть.