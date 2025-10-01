Сына компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Момотова арестовали

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал по уголовному делу о мошенничестве Ивана Марченко — сына компаньона бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, это следует из данных суда, передает ТАСС.

В картотеке суда указывается, что Ивана Марченко арестовали по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Срок меры пресечения не были уточнены.

30 сентября сообщалось, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов упоминается в уголовном деле предпринимателя Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Московский суд арестовал имущество Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал все имущество Момотова