В российском регионе утвердили методичку по продвижению традиционных ценностей

В Татарстане разработали методичку для продвижения традиционных ценностей
PH888/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане ввели рекомендации для органов власти по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на соответствующее постановление премьер-министра республики Алексея Песошина.

Документ предполагает продвижение традиционных ценностей, в том числе через культурные мероприятия – спектакли, фестивали, концерты. Кроме того, для этих целей рекомендовано использовать соцсети, блоги, учебные пособия и социальную рекламу на популярных порталах.

Более того, планируется разработать дополнительные программы профессионального обучения в сферах образования и молодежной политики, а также проводить мероприятия, которые будут способствовать эффективности политики в этой сфере. Также документ предполагает активное противодействие деструктивной идеологии в интернете.

Напомним, накануне сообщалось, что в России создадут веб-приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Как следует из документов на сайте госзакупок, веб-приложение, которое будет работать также на телефонах и планшетах, соберет реестр ответов пользователей и предоставит доступ к интерактивной панели, на которой будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа. Результаты тестов и задач будут доступны администрации по каждому студенту отдельно, на их основе будут выдавать рекомендации.

Ранее стало известно, что у стран БРИКС появится свой список традиционных ценностей.

