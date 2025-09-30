На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентов проверят на принятие традиционных ценностей

В России создадут приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
true
true
true
close
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

В России создадут веб-приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок.

Документ о заключении контракта был размещен 15 сентября. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

Начальная цена закупки составляла около 15 млн руб., но тендер выиграла ООО «Игры синих котов» (одноименная компания занимается разработкой компьютерного обеспечения), предложив наименьшую сумму — 1,3 млн руб. за работу. Ее должны выполнить за 15 дней.

В техническом задании указано, что приложение будут использовать для тестирования студентов высших учебных заведений и интерпретации полученных результатов, на основе которых будут выдавать рекомендации.

Веб-приложение, которое будет работать также на телефонах и планшетах, соберет реестр ответов пользователей и предоставит доступ к интерактивной панели, на которой будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа. Результаты тестов и задач станут доступны администраторам приложения по всем обучающимся и по каждому студенту отдельно.

В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Формулировки вопросов и систему оценки ответов установят администраторы.

Ранее Путин заявил, что СМИ задают духовно-нравственные и ценностные ориентиры.

