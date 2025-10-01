В полиции заявили, что подозреваемый в поджоге дома в Мюнхене не связан с «Антифа»

Полиция ФРГ: мужчина, устроивший взрыв в доме в Мюнхене, не связан с «Антифа»

Мужчина, устроивший поджог в доме в Мюнхене, не имеет отношения к леворадикальному движению «Антифа». Об этом сообщила местная полиция в своем аккаунте в соцсети X.

«Согласно текущему статусу расследования, публикация на платформе Indymedia была подражанием. Подозреваемый не имеет никакого отношения к «Антифа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информации о какой-либо опасности в других районах Мюнхена нет.

Газета Bild писала, что мужчина, который совершил поджог в доме в Мюнхене, выстрелил из огнестрельного оружия в родителей. Письмо, отправленное в полицию соседями, может указывать на то, что преступление произошло на фоне спора о наследстве.

Трагедия произошла на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Издание Bild сообщило, что взрыв в доме устроил мужчина. Он, предположительно, заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег его. По данным правоохранителей, это могли быть мины-ловушки.

Ранее стало известно, что в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.