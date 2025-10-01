Двое рабочих поднялись на башенный кран в Москве и отказываются спускаться

В Марьино двое рабочих стоят на стреле башенного крана и отказываются спускаться

Двое рабочих стоят на стреле башенного крана на строительной площадке, расположенной на Иловайской улице в московском районе Марьино, и отказываются спускаться. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

В материале отмечается, что на место прибыли сотрудники оперативных служб. Специалисты должны провести переговоры с рабочими.

«Чего именно они добиваются, пока неизвестно», — говорится в публикации.

30 сентября в селе Миловки в Республике Башкортостан рухнул строительный кран, в кабине которого находились два человека. В результате мужчины получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое находившихся внизу строителей. По данным Gorobzor, людей доставили в больницы Уфы. Троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

15 августа в районе проспекта Октябрьской Революции в Севастополе также упал башенный кран. В МЧС РФ рассказали, что пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео спасение крановщицы, которой стало плохо на высоте 50 метров.