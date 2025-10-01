На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое рабочих поднялись на башенный кран в Москве и отказываются спускаться

В Марьино двое рабочих стоят на стреле башенного крана и отказываются спускаться
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Двое рабочих стоят на стреле башенного крана на строительной площадке, расположенной на Иловайской улице в московском районе Марьино, и отказываются спускаться. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

В материале отмечается, что на место прибыли сотрудники оперативных служб. Специалисты должны провести переговоры с рабочими.

«Чего именно они добиваются, пока неизвестно», — говорится в публикации.

30 сентября в селе Миловки в Республике Башкортостан рухнул строительный кран, в кабине которого находились два человека. В результате мужчины получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое находившихся внизу строителей. По данным Gorobzor, людей доставили в больницы Уфы. Троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

15 августа в районе проспекта Октябрьской Революции в Севастополе также упал башенный кран. В МЧС РФ рассказали, что пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео спасение крановщицы, которой стало плохо на высоте 50 метров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами