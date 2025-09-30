В Уфе пять человек пострадали после падения башенного крана на стройке

В Уфе рухнул строительный кран с двумя рабочими в кабине

В Башкирии пятерым рабочим понадобилась помощь медиков после падения крана на стройке. Об этом сообщает Gorobzor.

Инцидент произошел в селе Миловки, в Уфе. По данным Telegram-канала, строительный кран с двумя людьми в кабине рухнул. В результате мужчины получили травмы различной степени тяжести.

Также помощь медиков понадобилась троим строителям, которые находились рядом.

«Всех пострадавших госпитализировали в больницы Уфы. Трое находятся в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Архангельске подросток пострадал на стройке индивидуального предпринимателя, у которого подрабатывал. Молодой человек упал со строительных лесов и попал в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

