На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Уфе пять человек пострадали после падения башенного крана на стройке

В Уфе рухнул строительный кран с двумя рабочими в кабине
true
true
true
close
МЧС России

В Башкирии пятерым рабочим понадобилась помощь медиков после падения крана на стройке. Об этом сообщает Gorobzor.

Инцидент произошел в селе Миловки, в Уфе. По данным Telegram-канала, строительный кран с двумя людьми в кабине рухнул. В результате мужчины получили травмы различной степени тяжести.

Также помощь медиков понадобилась троим строителям, которые находились рядом.

«Всех пострадавших госпитализировали в больницы Уфы. Трое находятся в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Архангельске подросток пострадал на стройке индивидуального предпринимателя, у которого подрабатывал. Молодой человек упал со строительных лесов и попал в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее в Севастополе рухнул строительный кран, двое пострадали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами