На стройке в Петербурге крановщице стало плохо на высоте 50 метров

В Петербурге спасение крановщицы с 50-метровой высоты попало на видео

В Приморском районе Петербурга спасатели оказали помощь крановщице башенного крана, женщине стало плохо на высоте около 50 метров. Видео спасения женщины публикует МЧС региона.

Инцидент произошел на стройке на севере города. Крановщица башенного крана почувствовала себя плохо во время работы. Спуститься вниз женщина самостоятельно не смогла, ее коллеги обратились в экстренные службы.

На помощь пришли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС Петербурга и спасатели. Женщину спустили с 50 -метровой высоты с помощью автовышки и передали медикам. Подробности о состоянии крановщицы неизвестны.

До этого в Москве строительный кран рухнул на бетономешалку с водителем. Под краном провалилась земля, машинист ничего не смог сделать и машина опрокинулась, а стрела упала прямо на кабину стоявшей неподалеку бетономешалки. Крановщик получил легкие ушибы и сильно испугался. Водителю бетономешалки удалось вовремя покинуть салон.

Ранее в Улан-Удэ строительный кран упал на жилой многоквартирный дом.