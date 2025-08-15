В Севастополе рухнул строительный кран, двое пострадали

В Севастополе два человека пострадали при падении строительного крана

В Севастополе в районе проспекта Октябрьской Революции рухнул строительный кран. Об этом сообщило МЧС России.

Инцидент произошел около 10:00 мск. По предварительной информации, двое рабочих пострадали, еще одного спасти не удалось. На месте происшествия работают спасатели и бригады медиков.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

До этого сообщалось об обрушении плит перекрытия в одном из жилых домов в Таганроге. Во время инцидента никто не пострадал. На месте работали экстренные службы.

По словам мэра Светланы Камбуровой, всего в доме живет 40 человек. Большинство людей эвакуировались к близким, помощь с размещением во временном жилье понадобилась шести местным жителям.

Ранее в Крыму объявили в розыск граждан, стрелявших в воздух.