В Ленобласти арестовали второго представителя складской фирмы по делу о продаже суррогата

Суд арестовал второго фигуранта по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Владимира Савченко, второго представителя складской фирмы в Ленобласти, продававшей суррогатный алкоголь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, Савченко предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Его задержали 29 сентября. Савченко останется под стражей до 25 ноября.

Еще одного фигуранта дела об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Ленинградской области также арестовали 1 октября.

О массовом отравлении людей в Сланцах стало известно на прошлой неделе. Всего после употребления спиртным пострадали 38 человек, они не выжили.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти.

Сообщалось, что он уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

