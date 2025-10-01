В Петербурге арестовали сотрудника фирмы, продававшего суррогатный алкоголь

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 45-летнего представителя складской фирмы, которого подозревают в торговле суррогатным алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Ленобласти.

«Согласившись с позицией прокурора, <...> суд <...> избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что арестованный вместе с подельниками торговал алкоголем со склада в поселке Трубников Бор в Волосовском и Сланцевском районах. Впоследствии спиртосодержащей продукцией отравились местные жители.

О массовом отравлении людей в Сланцах стало известно на прошлой неделе. Всего после употребления спиртного пострадали 33 человека, из них 22 не выжили.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

