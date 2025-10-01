Барнаульского маньяка отправили в колонию за убийство 11 женщин

ТАСС: обвиняемого в убийстве 11 женщин на Алтае Манишина приговорили к 25 годам

Калманский районный суд Алтайского края приговорил к 25 годам лишения свободы Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, осужденный первые семь лет проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима.

В прокуратуре Алтайского края ранее заявляли, что в связи с истечением сроков давности преступлений, фигуранту не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Манишина задержали в мае 2023 года, обвинив его в серии убийств молодых женщин. На допросах обвиняемый, которого СМИ прозвали барнаульским маньяком, признался в пяти убийствах. Однако позже к пяти доказанным погибшим добавились еще четыре эпизода. К моменту вынесения приговора стало известно об 11 жертвах маньяка.

Большая часть из убийств произошла летом 2000 года. Тогда за три месяца пропали пять абитуриенток, поступавших в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). Родители девушек рассказали, что перед исчезновением они должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением.

Бывший чиновник администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин занимал должность председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. После увольнения в начале нулевых работал ветеринарным врачом.

