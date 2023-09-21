В деле барнаульского маньяка Манишина, которого искали 20 лет, появились новые жертвы

В деле барнаульского маньяка Виталия Манишина, который убивал абитуриенток в начале нулевых, появились новые жертвы, к пяти доказанным погибшим добавилось еще четыре эпизода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие считает, что на счету преступника, которого не могли поймать больше 20 лет, как минимум девять жертв. По версии следствия, Манишин, работавший в начале нулевых ветеринарным врачом, убил четырех женщин и спрятал их тела в Калманском районе.

Бывший чиновник администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин занимал должность председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. После увольнения работал ветеринарным врачом.

Он был задержан в мае 2023 года и обвинен в серии убийств молодых женщин, на допросах маньяк признался в пяти убийствах, большая часть из них произошла летом 2000 года.

Тогда за три месяца пропали пять абитуриенток, поступавших в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ), родители девушек рассказали, что перед исчезновением они должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением.

Число жертв барнаульского маньяка может увеличиться — с Манишиным продолжают работать следователи.

Ранее в Иркутской области завершили расследование еще трех убийств «ангарского маньяка» Попкова.