Гособвинение запросило более 20 лет для барнаульского маньяка Манишина

Гособвинение запросило 25 лет лишения свободы для алтайского экс-чиновника и маньяка Виталия Манишина, подозреваемого в убийствах женщин в начале нулевых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима»‎, — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в связи с истечением сроков давности, фигуранту не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинен в серии убийств молодых женщин, на допросах маньяк признался в пяти убийствах, большая часть из них произошла летом 2000 года.

Тогда за три месяца пропали пять абитуриенток, поступавших в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ), родители девушек рассказали, что перед исчезновением они должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением.

