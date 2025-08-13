На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гособвинение запросило более 20 лет для барнаульского маньяка Манишина

Прокуратура запросила 25 лет заключения для барнаульского маньяка Манишина
СУ СК России по Алтайскому краю/ТАСС

Гособвинение запросило 25 лет лишения свободы для алтайского экс-чиновника и маньяка Виталия Манишина, подозреваемого в убийствах женщин в начале нулевых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима»‎, — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в связи с истечением сроков давности, фигуранту не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинен в серии убийств молодых женщин, на допросах маньяк признался в пяти убийствах, большая часть из них произошла летом 2000 года.

Тогда за три месяца пропали пять абитуриенток, поступавших в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ), родители девушек рассказали, что перед исчезновением они должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением.

Ранее мужчину, который убил мать и дочь ради квартиры в Москве, задержали спустя 15 лет.

