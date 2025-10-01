БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: в Задорожном мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль

В поселке Задорожный Краснояружского района Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадал мужчина.

«Мужчину с ушибленной раной мягких тканей лица бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал губернатор.

По его словам, пострадавшему оказали необходимую медпомощь, лечение мужчина продолжит в амбулаторных условиях.

Что касается транспортного средства, то после повторных атак дронов оно было уничтожено огнем.

1 октября Гладков сообщил, что Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках беспилотников на регион.