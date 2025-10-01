На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках беспилотников на регион

Слюсарь: в трех районах Ростовской области сбили беспилотники, пострадавших нет
true
true
true
close
Shutterstock

В ночь на 1 октября силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили атаку беспилотников по северу Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны уничтожили и перехватили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

В результате падения одного из аппаратов на территории промышленных объектов в Верхнедонском районе загорелась крыша здания и сухая трава на поле. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью произошло временное отключение электричества в нескольких населенных пунктах Верхнедонского и Шолоховского районов. На данный момент энергоснабжение восстановлено по резервным линиям.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе за сутки были зафиксированы повреждения в шести муниципалитетах после атак беспилотников. Например, в городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику, повредив кабину. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва беспилотника в доме выбило окна, повреждена кровля надворной постройки, осколками задело автомобиль.

Ранее в Польше нашли еще один упавший дрон.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами