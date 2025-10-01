Белгородский район оказался под ракетным ударом ВСУ

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса в поселке Разумное загорелись два легковых автомобиля — пожарные расчеты занимаются ликвидацией огня», — отметил глава региона.

Информация о последствиях уточняется.

Накануне ВСУ атаковали Белгород беспилотниками типа «Дартс». ПОВ было сбито не менее четырех дронов. Предполагалось, что целью БПЛА могла быть местная ТЭЦ, в сторону которой двигались аппараты.

29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках беспилотников на регион.