«Все погружены в бурю»: ученый раскрыл влияние полярного сияния на россиян

Жители Москвы, Подмосковья и ряда других регионов России две ночи подряд могли наблюдать полярные сияния. Это связано со свечением верхних слоев атмосферы на фоне солнечной активности и реакцией поверхности Земли на протоны и электроны высоких энергий. Подобные явления говорят о магнитной буре, в которую «все погружены», объяснил 360.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Эксперт объяснил, что солнечные протоны и электроны попадают в атмосферу Земли – она их притормаживает, а затем разогревается и начинает светиться. Это и приводит к сияниям различных цветов, что в последнее время могли наблюдать жители столичного региона, а также Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской, Мурманской и Архангельской областей, Татарстана и Башкортостана. Это «астрономическое шоу» происходит в высоких широтах.

Наблюдаемые сейчас явления связаны с высокой активностью Солнца в этом году, отметил Богачев.

«Когда на Солнце происходят взрывы, выделяется больше энергии, чем обычно, и Земля реагирует на них сильнее. Повышение активности на светиле началось примерно в субботу, 27 сентября, и пока продолжается. По этой причине наша планета тоже ведет себя нестандартно», — объяснил ученый.

Он подчеркнул, что полярное сияние безобидно для людей и техники, однако добавил, что на фоне солнечной активности происходят магнитные бури, в которые «все погружены». Об их влиянии на здоровье людей единого мнения нет – специалисты делают противоречивые заявления, напомнил эксперт. При этом, по его словам, любая магнитная буря может привести к поломке техники из-за роста нагрузки на сети, но лишь в небольшом объеме – речь не идет о массовом выходе из строя всех приборов.

Напомним, о том, что две ночи подряд россияне могут увидеть полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Так, в ночь на 30 сентября оно наблюдалось в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Мурманской, Нижегородской областях и в других регионах.

Ранее астрономы показали снимки полярного сияния на Марсе.