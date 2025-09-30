На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители европейской части России смогут увидеть полярные сияния вторую ночь подряд

Андрей Голосов/VK

Над европейской частью России с высокой вероятностью могут быть видны полярные сияния вторую ночь подряд. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Есть большие шансы на сохранение благоприятных условий для наблюдения до 23-24 часов по Москве», — говорится в сообщении.

В лаборатории добавили, что в ночь на 30 сентября северное сияние наблюдалось в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Мурманской, Нижегородской областях и в других регионах. Однако информации о явлении из московского региона не поступало.

В августе россияне могли наблюдать северные сияния на протяжении пяти дней. Тогда на Землю обрушились сильные магнитные бури. Их уровень определили как G2 – второй класс из пяти. Однако этого было достаточно, чтобы метеозависимые люди почувствовали ухудшение состояния.

Ранее ученые впервые объяснили странную разновидность северного сияния.

