На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Саратова ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова введены временные ограничения
true
true
true
close
AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

1 октября стало известно, что временные ограничения в целях безопасности были введены в аэропорту Волгограда.

За день до этого ограничения на полеты вводились в аэропортах Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское).

26 сентября беспилотный летательный аппарат вблизи Вильнюсского международного аэропорта вызвал проблемы у двух рейсов. После обнаружения дрона работа аэропорта была приостановлена.

Ранее самолет с Песковым и Дюминым не мог вылететь из-за ограничений в Пулково.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами