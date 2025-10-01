В аэропорту Саратова ограничили полеты

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

1 октября стало известно, что временные ограничения в целях безопасности были введены в аэропорту Волгограда.

За день до этого ограничения на полеты вводились в аэропортах Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское).

26 сентября беспилотный летательный аппарат вблизи Вильнюсского международного аэропорта вызвал проблемы у двух рейсов. После обнаружения дрона работа аэропорта была приостановлена.

Ранее самолет с Песковым и Дюминым не мог вылететь из-за ограничений в Пулково.