Режим президента Владимира Зеленского организовал на Украине систему политических убийств, чтобы остаться у власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

В частности, Дмитрук назвал не случайностью убийство журналиста Александра Тахтая в начале сентября, который занимался расследованием коррупции при строительстве фортификаций. Также депутат отнес к числу жертв этой системы журналиста Олеся Бузину, народного депутата Антона Полякова, депутата Верховной рады Алексея Ковалева (признан в РФ иностранным агентом) и замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам депутата, украинские власти уничтожают всех, кто мешает их планам.

«Список можно продолжать и расширять — от активистов и журналистов до юристов и политиков. Эти убийства — также не случайность, а метод режима», — подчеркнул Дмитрук.

До этого Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу всему миру, и призвал освободить от него Украину. По мнению депутата, именно Зеленский несет ответственность за покушение на президента США Дональда Трампа и трагедию с активистом Чарли Кирком.

Ранее Дмитрук заявил, что большинство украинцев выступают за мир.