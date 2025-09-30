На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подмосковном ТЦ «Красный кит» прошла эвакуация посетителей

В Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Красный кит»
true
true
true

В подмосковных Мытищах прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра (ТЦ) «Красный кит». Об этом сообщил портал msk.1.

По словам сотрудников, эвакуация «вряд ли была учебной».

По данным портала, возле ТЦ дежурят пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи. В управлении МЧС России по Московской области заявили о ложной тревога.

«Там был ложный вызов. Скоро работу ТЦ восстановят», — говорится в сообщении ведомства.

18 сентября посетителей торгового центра «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления на фудкорте. Вскоре ТЦ возобновил работу в штатном режиме.

В конце августа посетителей эвакуировали из торгового центра в Дмитрове в Московской области. Причины экстренных мер не уточнялись. На опубликованных каналом кадрах видно, что полицейские оцепили территорию около ТЦ.

Ранее из-за землетрясения в Алма-Ате эвакуировали торговые центры.

