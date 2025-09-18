Посетителей московского ТЦ эвакуировали из-за задымления

Посетителей торгового центра «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Как сообщили в самом торговом центре, предварительно, эвакуация произошла из-за задымления на фудкорте. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в сообщении.

Вскоре торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

В конце августа посетителей эвакуировали из торгового центра в Дмитрове в Московской области. Причины экстренных мер не уточнялись. На опубликованных каналом кадрах видно, что полицейские оцепили территорию около ТЦ.

В начале августа в Сочи эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». Причиной стала опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. На опубликованных кадрах видно, что встревоженные люди столпились на парковке.

Ранее россиянин устроил дебош в торговом центре и сжег свои вещи.