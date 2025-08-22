На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье эвакуировали торговый центр

В подмосковном Дмитрове эвакуировали ТЦ, полицейские оцепили территорию
true
true
true

Посетителей эвакуировали из торгового центра в Дмитрове в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, эвакуация прошла в ТЦ «Дмитровский» на Профессиональной улице. Причины экстренных мер неизвестны. На опубликованных каналом кадрах видно, что полицейские оцепили территорию около торгового центра.

16 июля в Новой Москве прошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра уточнили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

7 июля у торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв. По данным источника Ura.ru, в результате ЧП не выжил один человек, еще двое получили травмы. Предположительно, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Ранее в Краснодаре спасатели эвакуировали более 200 человек из загоревшейся спортивной арены.

