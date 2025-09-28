В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к северо-западу от города Ушак. Очаг залегал на глубине 8 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В августе на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Продолжительность толчков составила около 20–30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в провинции Балыкесир в результате землетрясения пострадали 29 человек. Мэр города Сындыргы Серкан Сак сказал, что в населенном пункте обрушились как минимум 10 зданий.

Ранее в Анкаре произошло землетрясение.