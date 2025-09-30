В Хабаровском крае ветер сорвал крышу дома

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ураганный ветер сорвал крышу жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Чегдомын на улице Пушкина. Сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома, в результате чего оказалась повреждена линия электропередач и частично нарушено электроснабжение.

Надзорное ведомство проверит соблюдение местными органами жилищного законодательства, включая содержание общедомового имущества.

В конце августа здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганной погоды. По словам врио главы Еврейской автономной области Марии Костюк, в результате непогоды была повреждена крыша, а также подтоплен четвертый этаж.

До этого в Беслане во время ливня сильный порывистый ветер унес часть крыши в школе №6. Информационный портал «15-й регион» отмечал, что из-за ветра в городе также возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее ураган «Умберто» усилился до финальной стадии и приблизился к США.